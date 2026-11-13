Сельская идиллия находится недалеко от Риги. На шести сотках участка на Видземском взморье расположился крепкий каменный дом, построенный полвека назад дедушкой и папой Елены, а также яблони, которые обильно плодоносят в этот сезон, и множество домашних питомцев, которые выращиваются не для пропитания, а ради компании. Тем более что их хозяйка — зооинженер!

Хорошо воспитанные куры и символы мира

Первыми, с кем мы знакомимся, являются чудные пушистые птицы, которые не сразу узнаются как куры. Это китайские куры!

— Раньше у меня было много пород, — рассказывает Кустова, — черные аям цемани, шелковые, ситцевые, павловские, простые яйценоски, а сейчас оставила любимчиков, китайских.

Куриные фокусы — один из любимых приемов артистов оригинального жанра, поэтому нередко показывает птиц иллюзионистка Елена Пальчевская.

— Откуда такие красавцы?

— А вот и родители! — открывает хозяйка новый вольер, где чинно восседает парочка совершенно другого окраса. — От них они и произошли. Сами коричневые, а детки получились белые. Индийские банкивские джунглевые куры — их предки. Самочка — умничка, лично высиживала! Сейчас ведь все куры инкубаторские, только несут яйцо, а гена высиживания больше нет.

Любимый куриный корм — семечки. Яйценоскость у этой породы невысокая, поэтому выращивают "китайцев" в декоративных целях, для участия в выставках. Их сосед — шелковый петушок серо-ситцевого цвета, с характером: "Может клюнуть в глазик!" На ночь Елена заносит кур в дом, так как в дачном поселке завелся хищник. Лиса, откуда ни возьмись, рыщет по участкам:

— Рыжая утащила у меня двух кур и двух голубей!

А вот и милые горлицы — символ любви и супружеской верности.

— Их родина — Египет, Северная Африка. На израильской Стене Плача их очень много. У нас тоже есть горлицы, но европейские, покрупнее. Они также удобны для фокусников, их "заряжают" в рукав, а потом достают.

— А это наш ветеран, настоящий почтовый голубь, — показывает Елена крупного самца, которому уже десять лет. Ему — с супругой — годится корм для волнистых попугайчиков.

— Откуда к вам прилетели голуби?

— В основном со свадеб! Но бывает, и как в детстве, ловлю. Дальше, у нас голубь-монах, у него такие опахала на ножках. Пока сидит на карантине — неизвестно, где он до того был.

Культовые врановые

Ворона Кира к нашему приходу помылась в своей плошке и встречает взъерошенным видом.

Берем ее на руки, и птица начинает издавать разнообразнейшие звуки, которые от обычной Corvus cornix не ждешь. Не каркает, а как бы крякает — видно, ей приятно внимание. Недавно Киру снимали для латвийского фильма "Поездка в Париж" на крыше девятиэтажного дома. Птица еще совсем молодая, и, если повезет, то может прожить долго:

— В неволе серая ворона живет до шестидесяти лет. И это не басня — вороны очень любят сыр!

На самом деле птичьи имена и названия на русском языке не всегда соответствуют биологической реальности. Дело в том, что у рода воронов, в отличие, например, от кур или уток, минимальны внешние отличия между самкой и самцом. Может быть, поэтому гендерно нейтральные ворОны и вОроны стали столь популярны ныне на просвещенном Западе? В социальных сетях есть целые сообщества, публикующие фото и обсуждающие повадки живущих в природе, в городах и домах врановых птиц. По оценке биологов, интеллект взрослого ворона эквивалентен мышлению дошкольника.

— Говорят, у ворона должна быть борода, — размышляет вслух Елена, беря на руки крупного черного питомца по имени Микки Рурк. Мачистская кличка, впрочем, не очень подходит — столь уж буйной растительности под клювом не заметно. Но ворон — он и есть ворон, и только генетический анализ может показать, кто он в действительности!

Большая птица, которую берешь на руки, мелко-мелко подрагивает, потом успокаивается. Как мистически смотрит вороний глаз! Судьба Микки Рурка начиналась драматично — птицу с поврежденным крылом уже хотели отдать таксидермисту. Но Елена Кустова спасла ворона от чучельника, и вот теперь Микки Рурк торжественно и мрачно выступает, например, по ночным клубам. В Хеллоуин он пользовался бешеным спросом наряду с питоном и мохнатым пауком. Последние экземпляры из зооколлекции Елены, по климатическим причинам, уже переехали в более теплую рижскую квартиру, наряду с волнистыми попугайчиками, перепелками и морскими свинками.

"Все мы родом из детства"

— Елена Виталиевна, как началось ваше увлечение живностью?

— С детства! У бабушки, мамы всегда были собаки, в семь лет у меня завелся попугайчик, а потом я с подружкой — мы до сих пор соседи по даче — пошли в кружок юных натуралистов при Рижском зоопарке. Затянуло нас в так называемую выездную группу прирученных животных. Не дрессированных, но каждого можно было взять в руки. Ездили с лекциями по детским домам, пионерлагерям, домам престарелых. Сейчас бы это назвали контактным зоопарком.

Веранда Елены украшена изображениями и фигурками оленей, это тоже образ из детской книжки Дмитрия Павлычко "Золоторогий олень". "И я пошла работать в отдел оленей Рижского зоопарка. Мы просто умоляли заведующую позволить нам убирать за ними!"

Потом была Латвийская сельскохозяйственная академия, где Елена училась на заочном отделении по специальности зооинженер. Это очень пригодилось на следующем этапе ее работы с животными — в Росцирке, где она объездила за восемь лет всю европейскую часть России, работала и на зарубежных гастролях. Наставницей Елены в обращении с хищниками была заслуженная артистка РФ Мария Маяцкая, единственная в профессиональном сообществе дрессировщица гепардов.

— Гепарды — самые спокойные и адекватные из кошек, — говорит Елена. — И вообще, я только слышала о каких-то несчастных случаях. Ведь в происшествиях всегда виноват человек. В целом, конечно, работа с хищниками имеет свою специфику. Животных из вивария, которые идут им в пищу, служителям приходится предварительно умерщвлять, ведь у взращенных в неволе зверей уже нет инстинкта. Поэтому не всякий согласится ухаживать за хищным зверем.

И вот зенит цирковой карьеры Кустовой, благодаря случаю. Идут выступления Росцирка в Болгарии — и от дрессировщицы отказывается… ученый конь! Признавал же он только Елену, которая за ним все время ухаживала. Так и получился цирковой номер "Свобода" — лошадь без седла выполняла всяческие трюки, а человек стоял рядом как дирижер.

"Сделать что-то свое"

— Работаю на себя, — говорит о своей сегодняшней жизни дрессировщица. В ее портфолио скопилась целая фильмотека. Где только не требуются, к примеру, ученые голуби — даже в мрачном клипе рэпера Джонибоя "Метамфетамир", на антинаркотическую тематику. Участвовала Елена со своими крылатыми артистами в грандиозной экранизации "Войны и мира", которую британская корпорация Би-би-си осуществляла на съемочной базе литовских пейзажей.

А совсем свежий пример работы — в киноленте, чей процесс обсуждала, наверное, вся Рига. На бывшем аэродроме Румбула была возведена декорация… Нью-Йорка 70-х годов, куда прибывает русский поэт Эдичка Лимонов со своей красавицей Еленой. Фильм по знаменитому роману, который наверняка станет одним из громких кинособытий этого и будущего годов, тоже не обошелся без голубей Елены. Радушной хозяйки и человека со своим мнением, живущего в гармонии с братьями нашими меньшими.

Ну а напоследок ваш автор не отказался от общения с двумя пушистиками — белым и черным кроликами. Ин и Янь даже в кадре принялись целоваться, а будучи возвращены в клетку, тут же принялись за дело, благодаря которому и стали символом журнала "Плейбой". Любвеобильности и богатой шерстистости способствуют свежий воздух и ядреные яблочки!