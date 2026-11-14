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Что означает, если кошка бьет хвостом по полу: стоит насторожиться 0 67

В мире животных
Дата публикации: 14.11.2026
BB.LV
Изображение к статье: Что означает, если кошка бьет хвостом по полу: стоит насторожиться

У животных есть множество невербальных способов передать свои мысли и эмоциональное состояние.

 

Владельцы домашних питомцев легко распознают "сигналы", которые посылают им их четвероногие друзья.

Движения хвоста кошки могут рассказать о важном в поведении питомца.

Какие знаки подает кошка

Одним из известных знаков является то, когда животное начинает бить хвостом.

В этом случае стоит насторожиться: такое движение не предвещает ничего хорошего.

Очевидно, что кошка может быть готова к нападению или испытывает сильное волнение. Иногда кошка бьет хвостом, чтобы показать окружающим, что она не спит и все видит.

Если кончик хвоста закручен в колечко, можно не беспокоиться — так она приветствует.

Однако если такого колечка нет, стоит насторожиться: животное проявляет агрессию и готово защищаться.

Напуганная кошка выгибает спину и хвост, а если хвост направлен к земле, это означает, что она заняла оборонительную позицию.

Свисающий к земле хвост — верный признак того, что кошке все нравится. Она чувствует себя в безопасности и расслаблена.

Если вы заметили, что ваше животное бьет хвостом по полу, это может означать азарт или злость.

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Редакция BB.LV
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