Милые позы и поведение, мягкая шерсть и привязанность помогают отвлечься от грустных мыслей и снизить уровень стресса.

Часто можно заметить, что кошки, свернувшись калачиком, прячут нос в хвост.

Некоторые считают, что это явный признак приближающихся холодов.



Когда кошки прячут нос

Хвост в данном случае служит своего рода одеялом для питомца. Воздух, находящийся между волосками шерсти, нагревается и поступает в легкие животного уже теплым.

Такое «одеяло» помогает многим диким животным, которым необходимо выживать в естественных условиях, согреться.

Домашние животные, вероятно, действуют по инстинкту. Они чувствуют приближение холодов и начинают искать более теплое место, чтобы переждать непогоду.

Таким образом, домашние питомцы прячут нос в хвост, сигнализируя своим хозяевам о возможном наступлении холодов.

Согласно народным приметам, животные прикрывают нос во время сна, предвещая сильные морозы зимой.