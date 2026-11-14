Ранее считалось, что только люди могут точно синхронизировать свои движения с музыкальным ритмом. Однако исследование, проведенное учеными из Токийского университета (Япония), показало, что крысы обладают такой же врожденной способностью.

Как для людей, так и для грызунов существует оптимальный темп музыки, под который им удобнее двигаться, что свидетельствует о схожести работы мозга у представителей разных видов.

В исследовании, опубликованном в журнале Science Advances, участвовали 20 человек и 10 крыс. На головы грызунов были надеты миниатюрные беспроводные акселерометры, позволяющие отслеживать даже малейшие движения. Участникам исследования, относящимся к виду Homo sapiens, также были установлены акселерометры.

Участникам обоих видов проигрывали минутные отрывки из Сонаты для двух фортепиано ре мажор Моцарта в четырех различных темпах: замедленном, оригинальном, а также ускоренном в два и четыре раза.

Выяснилось, что и крысы, и люди непроизвольно подергивают головой в такт музыке, напоминая ритмично трясущих головой посетителей рок-концертов. Оптимальным темпом для обоих видов оказался оригинальный темп музыкального произведения — 132 удара в минуту. Чем быстрее звучала музыка, тем сложнее участникам было попадать в такт, и тем реже они кивали головой.

Исследователи предположили, что ритмический интервал в 120–140 ударов в минуту является некой константой, встроенной в мозг как человека, так и животных. Именно на эту частоту настроена слуховая кора, обрабатывающая звуковую информацию.

Это открытие может означать, что способность реагировать на музыку распространена среди животных гораздо шире, чем считалось ранее.