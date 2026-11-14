Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Крысы под музыку Моцарта: у животных обнаружили способность двигаться в ритме 0 18

В мире животных
Дата публикации: 14.11.2026
BB.LV
Изображение к статье: Крысы под музыку Моцарта: у животных обнаружили способность двигаться в ритме

Ученые выяснили, что людей и животных объединяет врожденное чувство ритма.

 

Ранее считалось, что только люди могут точно синхронизировать свои движения с музыкальным ритмом. Однако исследование, проведенное учеными из Токийского университета (Япония), показало, что крысы обладают такой же врожденной способностью.

Как для людей, так и для грызунов существует оптимальный темп музыки, под который им удобнее двигаться, что свидетельствует о схожести работы мозга у представителей разных видов.

В исследовании, опубликованном в журнале Science Advances, участвовали 20 человек и 10 крыс. На головы грызунов были надеты миниатюрные беспроводные акселерометры, позволяющие отслеживать даже малейшие движения. Участникам исследования, относящимся к виду Homo sapiens, также были установлены акселерометры.

Участникам обоих видов проигрывали минутные отрывки из Сонаты для двух фортепиано ре мажор Моцарта в четырех различных темпах: замедленном, оригинальном, а также ускоренном в два и четыре раза.

Выяснилось, что и крысы, и люди непроизвольно подергивают головой в такт музыке, напоминая ритмично трясущих головой посетителей рок-концертов. Оптимальным темпом для обоих видов оказался оригинальный темп музыкального произведения — 132 удара в минуту. Чем быстрее звучала музыка, тем сложнее участникам было попадать в такт, и тем реже они кивали головой.

Исследователи предположили, что ритмический интервал в 120–140 ударов в минуту является некой константой, встроенной в мозг как человека, так и животных. Именно на эту частоту настроена слуховая кора, обрабатывающая звуковую информацию.

Это открытие может означать, что способность реагировать на музыку распространена среди животных гораздо шире, чем считалось ранее.

×
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Какие яйца требуют больше времени для варки
Еда и рецепты
Изображение к статье: Почему кошки могут уходить умирать в одиночестве: важные аспекты
В мире животных
Изображение к статье: Водные черви помогают очищать водоемы от пластика — исследование
В мире животных
Изображение к статье: Что означает, когда кошка прячет нос: объяснение для владельцев
В мире животных
Изображение к статье: Почему собака покусывает хозяина за руку
В мире животных
Изображение к статье: Почему белку назвали белкой?
В мире животных
Изображение к статье: Какие яйца требуют больше времени для варки
Еда и рецепты
Изображение к статье: Почему кошки могут уходить умирать в одиночестве: важные аспекты
В мире животных
Изображение к статье: Водные черви помогают очищать водоемы от пластика — исследование
В мире животных

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Почему белку назвали белкой?
Изображение к статье: Что означает, если кошка бьет хвостом по полу: стоит насторожиться
Изображение к статье: Почему собака гонится за ребенком: нужно ли отучать и как это сделать
Изображение к статье: Пять уроков, которые собаки могут дать человеку

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео