Этот любопытный и активный грызун, обладающий шкуркой рыжего или пепельно-черного цвета, с давних пор назывался веверицей или векшей.

Современное название произошло от разменной монеты «бела», которая некоторое время использовалась в качестве шкурок этих животных. «Животные», или, как их еще называли, «шкурные», деньги были введены в торговый оборот давно. Несмотря на небольшой размер шкурки белки (сам зверек весит примерно 250 граммов), ее мех всегда имел высокую ценность.