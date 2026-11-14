Существует мнение, что кошки чувствуют приближение своей смерти и стараются уйти из дома.

Иногда это действительно так.

Некоторые владельцы пожилых кошек переживают, когда их любимцы уходят в одиночестве.

Причины поведения кошек

Эксперты полагают, что кошки не осознают свои действия в такие моменты: они не намерены покидать этот мир. Дело в том, что животные способны ощущать изменения в своем организме.

Питомец становится более слабым и истощенным.

В таких ситуациях кошки, обладая развитыми инстинктами, стремятся найти безопасное место. Они думают, что смогут отдохнуть и восстановить силы.

Поэтому животные, которые ушли «умирать в одиночестве», могут неожиданно вернуться, если поправятся.

Такое поведение характерно для кошек, которые не чувствуют себя в безопасности в домашних условиях. Если вы заметили, что ваш питомец выглядит вялым и ослабленным, не стоит это игнорировать: лучше обратиться за консультацией к ветеринару.

После этого старайтесь не беспокоить животное, чтобы оно могло восстановить свои силы.