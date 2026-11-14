Существует мнение, что кошки чувствуют приближение своей смерти и стараются уйти из дома.
Иногда это действительно так.
Некоторые владельцы пожилых кошек переживают, когда их любимцы уходят в одиночестве.
Причины поведения кошек
Эксперты полагают, что кошки не осознают свои действия в такие моменты: они не намерены покидать этот мир. Дело в том, что животные способны ощущать изменения в своем организме.
Питомец становится более слабым и истощенным.
В таких ситуациях кошки, обладая развитыми инстинктами, стремятся найти безопасное место. Они думают, что смогут отдохнуть и восстановить силы.
Поэтому животные, которые ушли «умирать в одиночестве», могут неожиданно вернуться, если поправятся.
Такое поведение характерно для кошек, которые не чувствуют себя в безопасности в домашних условиях. Если вы заметили, что ваш питомец выглядит вялым и ослабленным, не стоит это игнорировать: лучше обратиться за консультацией к ветеринару.
После этого старайтесь не беспокоить животное, чтобы оно могло восстановить свои силы.
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