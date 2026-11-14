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Почему собака гонится за ребенком: нужно ли отучать и как это сделать 0 36

В мире животных
Дата публикации: 14.11.2026
BB.LV
Изображение к статье: Почему собака гонится за ребенком: нужно ли отучать и как это сделать

Собаки часто гоняются за детьми, даже если спокойно относятся к взрослым. В чем причина такого поведения и нужно ли отучать собаку от этой привычки?

 

Причина первая: игра

Существует две основные причины, по которым собаки могут гоняться за детьми. Первая заключается в том, что собака воспринимает ребенка как объект для игры. Обычно это поведение наблюдается у молодых собак. Хотя пес не намерен причинить вред ребенку, игра между животными и людьми отличается. Люди не кусают друг друга во время игр, в то время как щенки могут это делать. Даже если ваш ребенок с удовольствием участвует в игре, важно научить его не бросаться догонять детей, так как это может вызвать негативную реакцию у других детей и их родителей.

Причина вторая: охота

Собаки — это умные животные, но они также являются хищниками. Инстинкты хищника подсказывают, что быстро движущееся существо может быть жертвой, которую нужно поймать. Если «жертва» еще и издает высокие звуки, инстинкт только усиливается. Поэтому собаки могут гоняться за детьми, котами, а также реагировать на крики и быстро движущиеся объекты, такие как машины и велосипеды.

Важно отучить собаку от такого поведения, так как даже если она не укусит ребенка, это может вызвать у него страх и привести к серьезным психологическим проблемам.

Как отучить собаку гоняться за детьми

Чтобы отучить собаку от этого поведения, необходимо показать ей, что гоняться за детьми нежелательно, и закрепить новую модель поведения. Начните тренировки с вашего ребенка и его друзей, попросив их бегать, кричать и кататься на велосипеде или самокате.

Во время игры важно пресекать любые попытки собаки погнаться за детьми, одергивая поводок и давая команду «Нет». Параллельно переключайте внимание собаки на другие задачи, тренируя команды, такие как «Сидеть», «Стоять» и «Дай лапу». Если собака не знает команд, начните с обучения основным. Также можно играть с ней в игрушки на фоне бегущих детей. Это потребует времени и терпения, но собака должна понять, что детей нужно игнорировать.

Если у вас нет собственного ребенка, можно тренироваться вблизи школ и детских садов, начиная с отдаленного расстояния и постепенно сокращая его каждые 3-4 дня.

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