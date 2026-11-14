Иногда эта привычка сохраняется и во взрослом возрасте, что может стать проблемой или даже угрозой. В данной статье мы рассмотрим причины такого поведения и способы его предотвращения.

Почему собака кусает руки

Если у вас нет возможности наблюдать за игрой щенков, вы можете найти видеоролики на эту тему в Интернете.

Общение между собаками, как взрослыми, так и щенками, происходит через покусывания. Человек может взаимодействовать с другим человеком, используя различные физические контакты, такие как толчки или шутливые борьбы. Собака делает то же самое, но с помощью зубов. Например, взрослая собака может прикусить проказничающего щенка, чтобы показать, что она сердится.

Нужно ли пресекать укусы

Когда щенок остается наедине с человеком, он продолжает общение на своем языке — через укус. В молодом возрасте это может выглядеть забавно, и многие хозяева поощряют такое поведение, играя с питомцем руками.

Однако стоит задуматься о том, что по мере взросления собака может продолжать общаться с человеком таким образом. Например, она может обозначать свою территорию укусом или требовать еду. Это может привести к настоящему укусу, который может быть опасен, особенно для детей. Даже маленькая собака может нанести травму.

Что делать, если собака кусает руки

Ответственный хозяин должен научить собаку общаться с людьми по другим правилам. Человек привел собаку в свой мир и должен объяснить ей, что кусать человека нельзя.

Как это сделать?

При укусе следует сказать «Фу!» или другую запретительную команду резким и низким голосом.

Если команда не подействовала или еще не выучена, можно имитировать укус другой рукой. Посмотрите видеоролики с собаками, чтобы понять, как действовать. Важно не причинять щенку сильную боль, достаточно, чтобы он почувствовал «нападение» — это сигнал, заложенный природой.

Если это взрослая собака, используйте ошейник и поводок, чтобы одергивать питомца при нападении. Делайте это резко, чтобы собака поняла, что вы сердитесь. Со щенками до года нужно быть осторожнее, так как у них еще очень хрупкая шея.