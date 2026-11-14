Черви-трубочники ускоряют процесс очистки дна водоемов от микропластика в пять раз, согласно исследованию ученых из Томского государственного университета.

Исследователи выяснили, что черви-трубочники могут значительно помочь в решении проблемы очистки водоемов от пластика. На данный момент не существует эффективных технологий для полной очистки окружающей среды от полимерных частиц, подчеркивают эксперты. Они также отметили, что пластик оказывает негативное воздействие на окружающую среду и обитателей водоемов.

За последние 60 лет количество микропластика на дне пресноводных и морских водоемов увеличилось в десять раз. Черви-трубочники закапывают полимерные частицы в донные отложения, что способствует их более эффективному разложению.

Микропластик представляет собой частицы размером от одного до пяти миллиметров. Эти мелкие загрязнения не фильтруются очистными сооружениями. Микропластик может впитывать и переносить различные токсичные вещества, включая пестициды, тяжелые металлы и болезнетворные микробы. Многие водные животные накапливают микропластик в своем организме, что приводит к попаданию вредных веществ в пищу человека. В результате у людей и животных могут возникать проблемы с репродуктивной функцией, работой эндокринной системы и пищеварением.