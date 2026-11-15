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Кто не боится змеиного яда? 0 38

В мире животных
Дата публикации: 15.11.2026
BB.LV
Изображение к статье: Змея

Ежи, мангусты и свиньи.

 

Все животные в той или иной степени подвержены укусам змей. Однако, например, ежи способны переносить значительные дозы змеиного яда без каких-либо последствий.

Свиньи также обладают схожими защитными качествами, так как толстый слой подкожного жира, содержащий мало кровеносных сосудов, препятствует распространению яда в организме.

Мангусты, как показывают исследования, также имеют иммунитет к яду некоторых змей. Этот иммунитет, в сочетании с их проворством, позволяет им одерживать победу в схватках с кобрами.

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