Все животные в той или иной степени подвержены укусам змей. Однако, например, ежи способны переносить значительные дозы змеиного яда без каких-либо последствий.

Свиньи также обладают схожими защитными качествами, так как толстый слой подкожного жира, содержащий мало кровеносных сосудов, препятствует распространению яда в организме.

Мангусты, как показывают исследования, также имеют иммунитет к яду некоторых змей. Этот иммунитет, в сочетании с их проворством, позволяет им одерживать победу в схватках с кобрами.