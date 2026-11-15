Диагностика психических расстройств у людей во многом основывается на рассказах самих пациентов о их ощущениях, эмоциях и мыслях. С обезьянами это, конечно, невозможно. Тем не менее, иногда они ведут себя так же, как люди, страдающие различными расстройствами.

Часто к этому добавляется активность схожих мозговых структур и аналогичное действие некоторых препаратов, например, лекарств, которые у людей уменьшают проявления болезни.

Таким образом, у обезьян удалось выделить поведенческие черты, соответствующие депрессии, шизофрении, тревожным расстройствам и другим состояниям. У животных также наблюдалось такое состояние сосудов головы, которое у человека соответствует приступу мигрени. Кстати, именно в исследованиях на обезьянах впервые были установлены структуры мозга, активность которых вызывает это состояние.