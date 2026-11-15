Когда кошка кладет лапы на ваше лицо, это не случайность.

Существует несколько причин такого поведения. Например, если кошка касается вас лапкой и убегает, это может означать, что она хочет поиграть.

Если же питомец отталкивает вас лапой во время поглаживания, это сигнализирует о том, что она устала и нуждается в покое.

Прикосновение лапы также может быть способом пометить вас как свою собственность или показать, что пора покормить ее.

Кроме того, такое поведение может указывать на то, что кошка чувствует себя плохо. В этом случае, возможно, она просит о помощи, касаясь вас лапкой.