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Почему кошки кладут лапы на лицо: интересные факты 1 80

В мире животных
Дата публикации: 15.11.2026
BB.LV
Изображение к статье: Почему кошки кладут лапы на лицо: интересные факты

Когда кошка кладет лапы на ваше лицо, это не случайность.

 

Существует несколько причин такого поведения. Например, если кошка касается вас лапкой и убегает, это может означать, что она хочет поиграть.

Если же питомец отталкивает вас лапой во время поглаживания, это сигнализирует о том, что она устала и нуждается в покое.

Прикосновение лапы также может быть способом пометить вас как свою собственность или показать, что пора покормить ее.

Кроме того, такое поведение может указывать на то, что кошка чувствует себя плохо. В этом случае, возможно, она просит о помощи, касаясь вас лапкой.

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Редакция BB.LV
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