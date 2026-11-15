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Почему кошки предпочитают спать в ногах у человека: важные аспекты 0 55

В мире животных
Дата публикации: 15.11.2026
BB.LV
Изображение к статье: Кошка

Многие кошки обожают спать в постели своего хозяина.

 

Если кошка регулярно выбирает для сна ноги своего хозяина, это может быть не только проявлением любви и привязанности.

Рассмотрим, что может означать такое поведение питомца.

Причины, почему кошка ложится спать в ногах

Существует мнение, что кошки часто выбирают места, где есть проблемы со здоровьем, и могут "лечить".
Существует даже метод лечения, основанный на взаимодействии с кошками, который называется фелинотерапия.

Поэтому, если ваша кошка постоянно ложится на одно и то же место на вашем теле, это может быть сигналом для проверки здоровья у врача.

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