Если кошка регулярно выбирает для сна ноги своего хозяина, это может быть не только проявлением любви и привязанности.

Рассмотрим, что может означать такое поведение питомца.

Причины, почему кошка ложится спать в ногах

Существует мнение, что кошки часто выбирают места, где есть проблемы со здоровьем, и могут "лечить".

Существует даже метод лечения, основанный на взаимодействии с кошками, который называется фелинотерапия.

Поэтому, если ваша кошка постоянно ложится на одно и то же место на вашем теле, это может быть сигналом для проверки здоровья у врача.