Кошки — это своенравные животные, и иногда они проявляют странное поведение.

Например, они могут кусать за руку, когда их пытаются погладить. Однако это не всегда свидетельствует о плохом характере питомца.

Рассмотрим, почему кошка может кусать руки хозяев и как с этим справиться.

Причины, почему кошка кусается

Такое поведение можно объяснить: если кошка начинает покусывать ваши руки во время игры или когда вы пытаетесь ее погладить, это может означать, что животное устало от вашего внимания.

Покусыванием рук кошка сигнализирует, что ей нужно немного пространства.

Когда кошка захочет поиграть, она обязательно покажет это: принесет любимую игрушку или запрыгнет к вам на колени.

Также у многих кошек есть привычка вытаскивать еду из миски и есть с пола. Это тоже не признак плохого характера, а скорее результат гиперчувствительности их усов.

Если миска узкая и глубокая, кошке может быть неприятно соприкасаться с ней мордой. Кроме того, многие кошки не любят, когда миска с кормом расположена близко к миске с водой.