Обе группы ленивцев разошлись много миллионов лет назад. Хотя современные двупалые и трёхпалые ленивцы на первый взгляд довольно похожи, между ними существуют существенные различия, накопившиеся за время самостоятельной эволюции. Эти различия касаются не только числа пальцев, но и скорости метаболизма.

Недавняя статья, опубликованная в журнале American Naturalist, сообщает, что обмен веществ у трёхпалых ленивцев почти на треть медленнее, чем у двупалых. Скорость обмена веществ измерялась в естественной среде обитания животных, то есть в южноамериканских лесах. Более медленный метаболизм влияет на поведение: двупалые ленивцы действительно более активны, чем трёхпалые. Температура тела у трёхпалых ленивцев может, как у рептилий, значительно меняться. В целом их физиология направлена на экономию энергии: обмен веществ может протекать при сравнительно низкой температуре тела, а также ленивцы не могут позволить себе резких движений, сберегая энергию для пищеварительной системы, которая перерабатывает трудноперевариваемую древесную листву.