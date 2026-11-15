Международная команда исследователей, работающая в национальном парке Кидале в Уганде, запечатлела на видео необычное поведение шимпанзе.

На записи видно, как шимпанзе показывает своей матери сорванный лист, чтобы она просто посмотрела на него. Наблюдения показали, что у обезьян не было конкретной мотивации или пользы от этого действия — это было просто желание поделиться, как бы говоря: «Смотри, какой классный лист!».

Ранее считалось, что способность делиться наблюдениями о событиях и предметах, а также хвастаться ими, уникальна для людей. Такие жесты для привлечения внимания появляются у человека уже на первом году жизни.

Другие приматы, включая человекообразных обезьян, привлекают внимание сородичей только с практическими целями, например, чтобы получить еду. Это видовое различие воспринималось как специфическое для человека, которое способствовало эволюции сложного познания у людей.

Однако впервые ученые обнаружили аналогичное поведение у ближайшего родственника человека среди ныне живущих приматов. Во время наблюдений за шимпанзе Нгого в Уганде антропологи и психологи заметили, как взрослая самка Фиона сначала сорвала лист, разглядела его и погладила.

Такое поведение для этих приматов вполне обычное. Но затем она сделала нечто неожиданное: протянула лист своей матери Сазерленд и продолжала подносить его к ее глазам, пока не добилась должной реакции.

«Она не предлагает его в пищу. Она не хочет, чтобы ее мама что-то делала. Она просто хочет, чтобы они посмотрели на него вместе и сказали: «О, круто, как мило!»», — говорит Кэти Слокомб, профессор из Йоркского университета.

Как только Сазерленд обратила внимание на лист, Фиона была удовлетворена, отодвинула его от матери и продолжила гладить. В поисках возможных объяснений команда изучила 84 видео с шимпанзе, где приматы обращались с листьями и рядом была как минимум одна другая особь. Наблюдения показали, что обезьяны везде смотрели на листву, но не ели ее, и только в 58 случаях затем начинали играть с другими.

По выводам ученых, Фиона не предлагала матери еду и не искала какого-то другого занятия, она просто поделилась тем, что ее заинтересовало. Это означает, что шимпанзе могут добровольно указывать на информацию друг другу просто так, без корыстных интересов.

Команда обнаружила пока только один такой яркий пример и собирается продолжить поиски аналогичных случаев, чтобы подтвердить свои выводы. Важно понять, если это умение пришло к нам и шимпанзе от общих предков, то почему оно было выбрано и закреплено эволюцией?