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Как определить, кого кошка считает своим хозяином 0 112

В мире животных
Дата публикации: 16.11.2026
BB.LV
Изображение к статье: Как определить, кого кошка считает своим хозяином

Кошки — гордые существа, и им необходимо выбрать хозяина. Это один из важных аспектов их жизни.

 

Интересно, что если в доме живет несколько человек, кошка не всегда выбирает того, кто ее кормит или ухаживает за ней. Все немного сложнее.

Животное предпочтет того, кто проявляет больше эмоционального участия. Это могут быть игры, разговоры и другие взаимодействия. Психологический комфорт играет важную роль в установлении связи между питомцем и его хозяином.

Существует несколько критериев, которые помогут определить, кого именно выбрала кошка.

На что обратить внимание

Кошка старается проводить больше времени с тем, кого выбрала. Это дает ей чувство спокойствия и защиты. Животное может следовать за человеком по дому и стараться всегда держать его в поле зрения.

Кроме того, питомец стремится к близкому контакту: может тереться о ноги или требовать ласки.

У кошки могут синхронизироваться ритмы сна с любимым человеком. Также питомец может приносить «добычу» своему хозяину.

Не стоит забывать, что у кошек отличная память. Если владелец уедет на время, после возвращения животное с радостью пойдет на контакт.

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Редакция BB.LV
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