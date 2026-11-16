Это одна из самых опасных и неприятных привычек домашних любимцев.

Собаки подбирают вещи на улице не просто так, у такого поведения есть свои причины.

Чаще всего это происходит из-за скуки или смены зубов. Также проблема может заключаться в том, что собака недоедает, а корм подобран неправильно. В некоторых случаях поведение объясняется стрессом.

Отучить собаку от этой вредной привычки возможно, но для этого нужно запастись терпением.

Дрессировку лучше начинать как можно раньше, применяя комплексный подход.

Нельзя разрешать питомцу подбирать что-либо с пола дома, даже когда он совсем маленький. Голос должен быть твердым, но не стоит переходить на крик или агрессию. Физические наказания неэффективны. Любые поощрения следует давать только с руки.

Миска с едой для собаки должна находиться на небольшом, но возвышении.

Во время прогулки лучше отвлекать внимание животного играми.