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Как панды воспринимают ультразвук 0 18

В мире животных
Дата публикации: 16.11.2026
BB.LV
Изображение к статье: Как панды воспринимают ультразвук

Сотрудники зоопарка Сан-Диего обучали больших панд различать звуки. Что же они узнали?

 

Большие панды, как самцы, так и самки, способны слышать ультразвук. Это означает, что их слух более чувствителен, чем у людей и даже белых медведей, которые также участвовали в исследовании (слух белых медведей плохо работает на частотах выше 14 кГц).

Причины, по которым большим пандам необходимо слышать сверхвысокие частоты, пока не ясны. Хотя сами животные могут общаться друг с другом с помощью разнообразных звуков, ультразвуковые частоты в их общении не используются. Вероятно, это связано с тем, что предки панд обладали способностью слышать ультразвук и передали это умение своим потомкам, которые еще не успели от него избавиться.

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Редакция BB.LV
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