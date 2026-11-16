Большие панды, как самцы, так и самки, способны слышать ультразвук. Это означает, что их слух более чувствителен, чем у людей и даже белых медведей, которые также участвовали в исследовании (слух белых медведей плохо работает на частотах выше 14 кГц).

Причины, по которым большим пандам необходимо слышать сверхвысокие частоты, пока не ясны. Хотя сами животные могут общаться друг с другом с помощью разнообразных звуков, ультразвуковые частоты в их общении не используются. Вероятно, это связано с тем, что предки панд обладали способностью слышать ультразвук и передали это умение своим потомкам, которые еще не успели от него избавиться.