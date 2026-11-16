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Как птицы готовятся к миграции 0 32

В мире животных
Дата публикации: 16.11.2026
BB.LV
Изображение к статье: Как птицы готовятся к миграции

Перед миграцией перелётные птицы накапливают значительное количество жира, превышающего необходимый для перелёта.

 

Орнитологи давно заметили, что перелётные птицы запасают лишний вес, но долгое время не могли понять, зачем это нужно. Одна из гипотез заключалась в том, что птицы наедаются на случай, если они прибудут на новое место слишком рано, когда еды ещё недостаточно. В таком случае они могли бы продержаться на собственных запасах, пока корма не станет достаточно.

Однако, как сообщают авторы новой статьи в журнале The Auk: Ornithological Advances, на самом деле всё обстоит иначе: птицы накапливают избыток жира для размножения. Это подтверждается несколькими фактами: во-первых, мигрирующие самки обычно тяжелее самцов, так как именно им приходится откладывать и высиживать яйца; во-вторых, те, кто прилетает позже, имеют более значительные жировые запасы, хотя к моменту их прибытия еды уже достаточно; в-третьих, во время весенней миграции, перед сезоном размножения, птицы оказываются более упитанными, чем перед осенним перелётом на зимовку.

Таким образом, жировые запасы помогают птицам, особенно самкам, не только успешно совершить долгий перелёт, но и вырастить потомство.

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Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
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