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Как самцы крабов привлекают самок 0 27

В мире животных
Дата публикации: 16.11.2026
BB.LV
Изображение к статье: Как самцы крабов привлекают самок

Манящего краба легко узнать — одна из его клешней значительно больше и часто ярко окрашена.

 

Эта клешня присутствует только у самцов, и с её помощью они привлекают самок. Самец особым образом машет клешнёй, стоя у своей норы, а самка, замечая его сигналы издалека, решает, стоит ли с ним взаимодействовать: те, кто машет чаще и дольше, имеют больше шансов на успех.

Однако размахивание клешнёй — это лишь первый этап ухаживания. Когда самка подходит ближе, самец заходит в свою нору и начинает вибрировать, создавая акустический сигнал, который передаёт самке дополнительную информацию о его качестве как брачного партнёра.

Исследователи из Университета Нагасаки и Университета Рюкю проанализировали сигналы самцов и выяснили, что частота вибрационных сигналов, их длительность и интервалы зависят от размера краба, его выносливости и здоровья. В целом, чем энергичнее вибрирует самец из норы, тем выше вероятность, что самка последует за ним на брачное «ложе».

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Редакция BB.LV
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