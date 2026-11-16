Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Почему кошка играет с хвостом: в чем загадка 0 36

В мире животных
Дата публикации: 16.11.2026
BB.LV
Изображение к статье: Почему кошка играет с хвостом: в чем загадка

Владельцы знают, что четвероногие любят играть с хвостом. Это поведение может показаться странным, но у него есть свои объяснения.

 

Существует несколько причин, почему кошки играют с хвостом.

Игра или практика охоты

Котята отрабатывают свои охотничьи навыки на любых движущихся предметах, и хвост не является исключением.

Скука, боль или стресс

Питомцы могут проявлять различные поведения, чтобы облегчить свое состояние, включая атаку на собственный хвост. В некоторых случаях это может быть связано с болью, например, при травме хвоста или наличии глистов, когда животное пытается понять источник дискомфорта.

На что нужно обратить внимание хозяину

Кошки могут страдать от обсессивно-компульсивного расстройства. В этом случае питомец не только гоняется за хвостом, но и чрезмерно ухаживает за ним, например, вылизывает до потери шерсти. Также животное может неожиданно убегать от несуществующей угрозы.

Важно учитывать возраст животного. Если пожилая кошка начинает проявлять агрессию или гоняться за хвостом, это может быть признаком проблем со здоровьем. В таких случаях рекомендуется обратиться к ветеринару для проверки состояния питомца.

×
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Лидеры ЕС за столом
В мире
2
Изображение к статье: Продукты, которые не стоит сочетать с мясом и рыбой: важные правила
Еда и рецепты
Изображение к статье: Мужчина, женщина и телохранители
В мире
Изображение к статье: Польза кефира при проблемах с давлением, по мнению диетолога Гинзбурга
Еда и рецепты
Изображение к статье: Найденный янтарь
Lifenews
Изображение к статье: Самые вредные сладости: что нужно знать
Еда и рецепты
Изображение к статье: Лидеры ЕС за столом
В мире
2
Изображение к статье: Продукты, которые не стоит сочетать с мясом и рыбой: важные правила
Еда и рецепты
Изображение к статье: Мужчина, женщина и телохранители
В мире

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Кошка
Изображение к статье: Кошка
Изображение к статье: Выявлена особенность шимпанзе, роднящая их с людьми
Изображение к статье: Почему кошки кладут лапы на лицо: интересные факты

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео