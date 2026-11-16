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Почему кошка лижет волосы на голове хозяина 0 56

В мире животных
Дата публикации: 16.11.2026
BB.LV
Изображение к статье: Почему кошка лижет волосы на голове хозяина

Кошки — это своенравные животные, и иногда они делают странные вещи, например, пытаются лизнуть волосы своего хозяина.

 

В этой статье мы объясним, почему ваш пушистый питомец может проявлять такое необычное поведение.
Почему кошка лижет волосы хозяина?

Если ваша кошка лижет ваши волосы, это может означать, что она вас очень любит и доверяет вам.

Кошки ухаживают за своими котятами и теми, кого считают частью своей семьи.

Кроме того, кошка может таким образом помечать вас как свою собственность.

Существуют и другие возможные причины. Возможно, вашему питомцу просто нравится запах вашего средства для волос.

Также кошка может лизать волосы хозяина, чтобы привлечь его внимание.

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Редакция BB.LV
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