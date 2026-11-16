Если ваша кошка дергается во сне, не стоит паниковать и беспокоиться о её здоровье.

Во-первых, подергивание во сне может быть вызвано непроизвольными мышечными спазмами.

В этом случае поводов для беспокойства нет, это вполне нормальное явление.

Во-вторых, кошка может дергаться, когда находится в фазе быстрого сна.

И здесь также нет причин для тревоги, у людей такое тоже наблюдается.

Однако стоит насторожиться, если кошка дергается сильно и всем телом: это может указывать на наличие припадка, и в таком случае необходимо срочно обратиться к ветеринару.