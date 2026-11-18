Если ваша кошка зевает, когда видит вас, это не всегда означает, что она хочет спать или что ей скучно.

Часто кошка зевает просто потому, что устала и хочет отдохнуть.

Она также может зевать, если ее только что разбудили. Однако иногда причина зевоты вовсе не связана с усталостью.

Иногда коты зевают, когда в комнату входит хозяин. Это поведение может означать, что кошка счастлива и довольна.

Зевок в этом случае показывает, что кошка чувствует себя расслабленной в вашем присутствии и ей комфортно с вами.