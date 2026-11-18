Чтобы выжить в холодное время года.

Живые клетки не могут выдерживать отрицательные температуры, так как содержащаяся в них вода замерзает. Холоднокровные животные, впадая в зимнюю спячку, выбирают непромерзающие укрытия, такие как почва или дно водоемов, либо наполняют свои ткани веществами, которые защищают клетки от повреждений кристалликами льда.

Спят в зимний период и теплокровные животные, особенно те, чья обычная пища зимой становится недоступной. Наиболее часто впадают в спячку мелкие животные, так как для них расходы энергии на поддержание температуры тела особенно велики (например, орешниковая соня). Однако спят также барсуки, енотовидные собаки и медведи.

Если крупные звери зимой просто спят, то мелкие животные впадают в особое состояние: температура их тела понижается на несколько градусов, замедляются дыхание и сердечный ритм. Такая спячка позволяет значительно сократить затраты энергии на поддержание температуры тела.