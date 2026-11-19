Все владельцы кошек замечали, как их питомцы бодаются головой, но не все знают, что это поведение означает.

У такого поведения кошек есть научное объяснение.

Почему кошки бодаются

Это поведение называется аллорубинг. Взаимным потиранием головы кошки приветствуют друг друга.

Когда кошка видит приближающегося знакомого кота или человека, она сначала поднимает хвост вертикально, а затем бодается головой.

Кроме того, кошка может издавать приветственное мяуканье при встрече с знакомым котом или хозяином.

Также кошки бодаются головой, чтобы пометить предметы, людей и других кошек своим запахом.