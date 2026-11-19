Кровожадность медведей объясняется тем, что самка, потерявшая потомство, становится фертильной, то есть готовой к спариванию и новой беременности. Однако для медведиц в смерти медвежат нет никакой выгоды, поэтому они ищут способы защитить своих детенышей от самцов. Самки бурых медведей из Скандинавии нашли довольно оригинальный способ: для защиты они используют людей.

Многолетние наблюдения исследователей из Швеции, Норвегии и Канады показали, что обеспечить безопасность потомству удаётся в основном тем медведицам, которые приходят с детёнышами к человеческим «местам обитания», таким как деревни, посёлки и города, на расстояние в среднем 783 метра. При этом самки с медвежатами предпочитают находиться рядом с людьми именно в сезон размножения, когда самцы особенно агрессивны. Они выбирают территории с густыми деревьями и кустами, чтобы оставаться незаметными и для людей тоже. Также стоит отметить, что в регионах, где обитают скандинавские бурые медведи, в период с августа по октябрь разрешено отстреливать самцов, если они приближаются к населённым пунктам, однако самки с медвежатами пользуются неприкосновенностью.