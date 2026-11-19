Исследователи из Даремского университета научили орангутана по имени Роки воспроизводить высоту и тон звуков человеческой речи — всего Роки освоил около 500 гласных звуков.

Ранее считалось, что человекообразные обезьяны не способны на подобные действия, и что если мы слышим от них что-то, напоминающее человеческую речь, это лишь случайность.

Тем не менее, по словам авторов исследования, опубликованного в Scientific Reports, Роки продемонстрировал, что орангутаны могут сознательно контролировать свой голосовой аппарат, чтобы произнести что-то «человекообразное».

Полученные результаты косвенно подтверждают гипотезу о том, что человеческая речь, по крайней мере в её акустическом аспекте, могла развиться из звуков, которыми обменивались наши далекие предки-приматы.





