Многие небольшие животные впадают в зимнюю спячку, включая летучих мышей, ежей, сусликов, соний и бурундуков. Зимняя спячка — это не просто «глубокий сон», а особое состояние организма, почти кома, объясняет биолог Наталья Брик.

Температура тела этих животных опускается до 3–7 градусов, сердцебиение замедляется, дыхание происходит всего один раз в минуту, а функции мозга значительно затормаживаются, что делает невозможным «разбудить» животное. В северных регионах такая спячка может длиться более полугода.

«Время от времени происходит разогрев организма до почти нормальных температур на несколько часов, а затем снова охлаждение. При этом мозг не просыпается», — рассказывает Наталья Брик.

Возникает вопрос: зачем же так охлаждать организм? Дело в том, что поддержание высокой температуры тела — это затратный процесс. Например, даже тепло одетые и живущие в квартирах люди тратят на собственный подогрев ежедневно столько энергии, сколько нужно для вскипания ведра воды.

— У мелких животных ситуация еще сложнее, так как их относительная площадь поверхности тела очень велика. Поэтому им просто не хватает запасенных «дровишек», то есть жировых запасов, чтобы спать в тепле, — объясняет эксперт.

Совсем мелкие животные, такие как мыши и бурундуки, вынуждены создавать на зиму дополнительный запас продовольствия, так как они не могут накопить необходимое количество жира внутри тела. Они просыпаются, подкрепляются и снова впадают в спячку.

Чтобы понять масштаб сложности зимовки, стоит обратить внимание на размеры запасов — обычно это несколько килограммов еды, хотя бурундук весит всего 70-100 граммов.

Ежам, которые весят 0,7–0,8 килограмма, хватает внутренних запасов жира, чтобы не просыпаться всю зиму. Они прячутся глубоко в норы, сворачиваются клубком и спят до весны, охлаждаясь до 2-3 градусов.

Кстати, медведи спят теплыми! Это связано с тем, что у больших организмов относительно меньшая площадь поверхности. Хотя медведи теряют за зиму более трети своего веса, им обычно хватает энергии, чтобы дожить до весны и даже родить и выкормить медвежат.