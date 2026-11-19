Кошки обладают множеством интересных особенностей поведения, включая привычку скрести лапой землю вокруг еды до или после ее употребления.

Однако не каждый владелец знает, почему их любимцы так поступают.

Причин может быть несколько. Одна из них – инстинкты. Кошки, будучи охотниками, могут пытаться спрятать остатки еды после охоты, чтобы другие животные не учуяли запах.

Чаще такое поведение наблюдается у котят, которые только адаптируются к жизни в квартире.

Еще одной причиной может быть то, что питомец получил слишком много еды. Такое "закапывание" может быть способом кошки сообщить хозяину, что она не собирается есть позже. Если же питомец не насытился, он может инстинктивно "выкапывать" себе пищу снова.

В некоторых случаях кот начинает царапать, если пища ему не нравится. Он может даже не притронуться к угощению, поэтому важно следить за тем, что предпочитает есть ваш четвероногий друг.

Неподходящие миски также могут вызывать дискомфорт у кошки. Модель должна быть удобной для питомца.

Кроме того, кошки – существа чистоплотные. Если им не нравится обстановка в месте, где их кормят, если они чувствуют слишком много лишних запахов, грязный пол или грязную миску, они могут пытаться "убраться" таким образом.