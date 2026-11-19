Кошки, как правило, нарушают запрет на лазание по обеденному столу, особенно когда хозяев нет дома. Поэтому опытные владельцы кошек стараются не оставлять двери кухни открытыми.

В спальне или гостиной строгих ограничений обычно нет: кошкам разрешается спать на диване, в кровати, в креслах, на прикроватных тумбочках и комодах.

Эксперты выделяют несколько причин, почему кошки проявляют интерес к обеденному столу.



1. Запах еды

Это, пожалуй, самая главная причина: на столе часто находятся вкусные продукты, такие как колбаса, ветчина, сосиски, сардельки, отбивные и рыбные консервы. Многие кошки также любят творог и сметану, поэтому не могут устоять перед сырниками и творожными запеканками.

Известно, что у животных нюх гораздо острее, чем у людей, и они могут легко определить, что лежало на столе во время завтрака. Возможно, они ждут момента, когда кто-то забудет убрать еду в холодильник.

Для таких «хулиганов» это настоящий праздник: они сначала едят находку прямо на столе, а затем сбрасывают ее на пол и доедают уже там.

2. Интересные предметы

Некоторые люди любят украшать свои дома цветами, которые часто стоят в вазах. Кухня также может быть украшена, и там могут находиться пионы, розы, лилии, сирень и жасмин.

Кошкам интересно понюхать яркие предметы, принесенные хозяйкой. Однако это может стать причиной запрета: неосторожное движение животного может привести к падению и разбитию любимой вазы.

Не все кошки ловкие и подвижные, некоторые из них довольно неуклюжие и могут случайно повредить не только цветы, но и фарфоровые статуэтки, бокалы и другие предметы.

3. Запретный плод сладок

Каждый владелец кошки сталкивался с ситуацией, когда его питомец застукали на «месте преступления». В этот момент кошка немедленно спрыгивает и убегает, что говорит о том, что она понимает, что делает что-то плохое.

Кошки довольно умные и смышленые, и лазят по столу из духа противоречия. Они знают, что если хозяин увидит их, то будет ругаться. Азарт и опасность привлекают их еще больше. Поэтому кошка вряд ли полезет на стол, если хозяева находятся рядом. Она подождет, пока те уйдут на работу или прогулку.

Таким образом, полностью отучить кошку от лазания по обеденному столу невозможно. Она будет делать это тайком. Если кошка по натуре исследователь и охотник, то она будет реагировать только на крики и резкие замечания.

Однако есть и спокойные, не любопытные кошки, которые предпочитают дремать в кровати и не интересуются окружающим. С такими питомцами можно оставлять открытыми двери, так как они проснутся только к ужину.