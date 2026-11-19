Когда кот поджимает лапки и выглядит спокойным, это свидетельствует о его счастье и хорошем самочувствии. Он полностью доверяет своему хозяину и расслабляет свою бдительность.

Это особенно заметно, если домашний любимец при этом мурлычет.

Такой способ отдыха питомец также выбирает, если ему холодно. Важно наблюдать за животным: если хвост обвивает тело или четвероногий закрывает нос, это явный признак того, что температура в доме для него слишком низкая.

Еще одной причиной, по которой кот или кошка поджимают лапки, может быть плохое самочувствие. Эти животные мастера скрывать дискомфорт и боль.

Если животное сидит в таком положении, особенно если ранее за ним не замечалось подобного поведения, это может указывать на болезнь или травму. В таком случае стоит осмотреть любимца и, при необходимости, записаться на прием к ветеринару.