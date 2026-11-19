Некоторые продукты, которые мы едим, могут быть опасны для домашних животных.

Ветеринар Ксения Веремчук рассказала, какие продукты не подходят для кошек и собак.

Специалист пояснила, что многие продукты, которые мы считаем вкусными, могут быть смертельно опасны для домашних питомцев. Например, еда со стола человека не всегда безопасна для пушистых друзей.

Кошки плохо переносят продукты с высоким содержанием жиров, такие как колбаса, сыр и сметана.

Собакам также не следует давать жирные продукты, например, сыр, который состоит на 50-60% из жиров. Это может привести к серьезным заболеваниям, включая панкреатит.

Кроме того, собакам нельзя давать кости, так как они могут быть травмоопасными.

Некоторые лакомства, такие как изюм и виноград, которые любят многие собаки, могут вызвать отравление.

Чтобы правильно подобрать рацион для своего питомца, лучше обратиться к диетологу, как рекомендует специалист.