Кошки менее эмоциональны, чем собаки, но их состояние можно определить по языку тела, особенно во время сна.

Если кошка свернулась клубочком на ваших коленях, в кресле или в своей корзинке, это говорит о том, что ей спокойно и комфортно.

Хотя кошке может быть непросто быстро "развернуться" в случае угрозы, если она принимает такую позу, значит, она не ощущает опасности, и все в порядке.

Интересно, что поза кошки может быть связана с прогнозом погоды: если она прячет нос в хвост или закрывает его лапкой, это может предвещать похолодание.

Если кошка развалилась на диване или лежанке так, что видно ее пузико, это тоже хороший знак: питомец доверяет вам и чувствует себя в безопасности.

Живот и грудь у кошек — самые уязвимые места, и, открывая их вам, кошка демонстрирует доверие. Однако не стоит злоупотреблять этим доверием.

Некоторые хозяева замечают, что кошки иногда дремлют, лежа на животе и поджимая передние лапки. Это может быть признаком напряжения, и если кошка долго спит в такой позе, стоит обратить внимание на ее аппетит и активность, так как это может указывать на внутренние проблемы со здоровьем.

Кошка, которая спит с приоткрытыми глазами, показывает, что она бдит и готова к любым угрозам. Ей могут мешать шум, холод или присутствие нежелательных людей.

Если кошка прячется под одеялом или между подушками, это может быть признаком стресса. Причинами стресса могут быть резкие звуки, новая обстановка или другие домашние животные. Важно распознать источник стресса и устранить его.

Когда кошка лежит на боку, вытянув лапы, это означает, что она чувствует себя комфортно и безопасно. В таком состоянии лучше не беспокоить ее.

Иногда кошки принимают забавные позы во сне, частично "выпадая" из лежанки или свисая с кресла вниз головой. Если кошка не просыпается в таком положении, значит, она полностью расслаблена и чувствует себя в безопасности даже во сне.