Большие фрегаты, обитающие на тропических островах Тихого, Индийского и Атлантического океанов, не умеют плавать, но прекрасно летают. Авторы статьи в Science утверждают, что эти птицы способны находиться в воздухе целых два месяца.

Несмотря на длительность полета, фрегаты тратят на него немного энергии, так как используют восходящие потоки воздуха, поднимаясь в кучевые облака на высоту до 4 км. Оттуда они могут медленно снижаться в течение нескольких часов.

Исследователи отмечают, что фрегаты даже могут дремать в полете. Что касается пищи, то они ловят рыб, выпрыгивающих из воды, и отнимают добычу у других птиц.

Стоит отметить, что рекорд по беспосадочному парению принадлежит стрижам, которые могут находиться в воздухе до полугода.