Чтобы избежать встречи с малярийным комаром Anopheles arabiensis, окружите себя домашними курами — их запах отпугивает насекомых.

Исследователи из Шведского агрономического университета совместно с коллегами из Университета Аддис-Абебы обнаружили интересный феномен: в статье, опубликованной в журнале Malaria, они сообщают, что в эфиопских деревнях комары избегают домов, рядом с которыми живут куры.

Эксперименты подтвердили первоначальные наблюдения: запаховые вещества, выделенные с шерсти и кожи коз, коров и овец, не отпугивали насекомых, в то время как запах куриных перьев вызывал у A. arabiensis сильное отвращение. Эти комары старались не приближаться к москитной сетке, обработанной ароматическим куриным экстрактом.

Причины такого поведения пока неясны: возможно, куриная кровь не интересует комаров, и они не хотят тратить время на поиск пищи, или же насекомые просто боятся, что их могут схватить куры.





