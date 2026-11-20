Люди обычно предпочитают избегать риска, выбирая гарантированный, но меньший выигрыш, вместо того чтобы рисковать большими суммами.

Собаки в этом плане напоминают людей, тогда как волки, наоборот, склонны к риску.

В исследовании, опубликованном в журнале Frontiers in Psychology, был проведён эксперимент, в котором волкам и собакам предлагали перевёрнутые миски. Животные могли перевернуть одну из них, чтобы найти еду. Под одной миской всегда находился менее вкусный корм, а под другой — кусок мяса с вероятностью 50 на 50. Животные могли перевернуть только одну миску. Результаты показали, что волки готовы рискнуть в 80% случаев, в то время как собаки — лишь в 58%.

Это различие в поведении может быть связано с тем, что волкам необходимо охотиться самостоятельно, и неопределённость в поиске пищи заставляет их принимать риски.





