Некоторые утверждали, что парчовые карпы могут жить даже дольше: одна самка карпа по имени Ханако якобы прожила 226 лет, хотя научных подтверждений этому факту нет. Тем не менее, рекорд долгожительства побивает гренландская полярная акула, обитающая в северных водах Атлантики и Северного Ледовитого океана, которая, по данным статьи в Science, может жить до 500 лет.

Возраст нескольких самок гренландских акул определяли по уровню радиоактивного изотопа 14С в хрусталике глаза. Выяснили, что самая большая из них, длиной чуть больше пяти метров, появилась на свет между 272 и 512 годами назад. Таким образом, гренландские акулы стали самыми долгоживущими позвоночными. Следует также отметить, что они растут очень медленно, всего по сантиметру в год, хотя могут достигать более шести метров в длину, а половозрелыми самки становятся к 150 годам.

Пока неясно, какой биологический механизм позволяет этим рыбам жить так долго. Остается надеяться, что исследователи успеют раскрыть все секреты гренландских акул до того, как они исчезнут под воздействием потепления, активного лова и других экологических проблем.





