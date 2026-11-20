Скорость полёта птиц зависит от множества факторов: веса, формы и размеров тела, формы крыльев, направления и силы ветра, а также цели полёта — будь то поиск корма или спасение от хищника.

Исследователи из Лундского университета выявили ещё один фактор: чем больше стая птиц, тем быстрее она летит, и это не зависит от вида птиц.

Причины этого явления пока неясны. Одно из возможных объяснений заключается в том, что в больших группах пернатых возникают турбулентные потоки воздуха, которые, по-видимому, способствуют увеличению скорости полёта.





