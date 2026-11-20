Прислушиваться к хрюканью свиней может показаться странным, но это занятие имеет свои преимущества.

На самом деле, хрюканье и повизгивание свиней могут рассказать много полезного – например, о том, насколько довольны их жизнью.

Исследователи из университетов Линкольна и Белфаста провели наблюдения за поросятами, которые содержались в различных условиях: одни находились в просторном загоне с большим количеством соломы, другие – в более тесном помещении с слегка прикрытым бетонным полом. Для оценки поведения свиней исследователи проверяли их на общительность (насколько они стремились общаться с другими свиньями) и на желание исследовать незнакомые предметы (в загон ставили новый объект, с которым свиньи никогда не сталкивались, и наблюдали за их реакцией).

Наблюдая за 72 свинками обоих полов, авторы исследования пришли к выводу, что чем лучше живётся поросенку, тем он более «разговорчив»; особенно заметная связь между удовлетворённостью жизнью и общительностью проявлялась у самцов. Кроме того, оказалось, что чем чаще свинья хрюкает (в эксперименте измеряли количество хрюканий в минуту), тем более активную жизненную позицию она занимает. Результаты исследования были опубликованы в журнале Royal Society journal Open Science.

По словам ведущего автора исследования доктора Лизы Коллинз, свиньи активно используют свой голосовой аппарат для общения друг с другом: например, визгом они предупреждают об опасности, а хрюканьем передают информацию о доступной пище.