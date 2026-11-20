Чрезмерное облизывание лап у собаки может указывать на дерматологические, системные или эмоциональные проблемы.

Наблюдать за тем, как собака причиняет себе вред, очень тяжело. Однако, как и любое поведение в природе, облизывание ран и пораженных участков имеет свои причины.

Слюна собак содержит множество секретов, и причина такого поведения может быть не только физиологической.

Почему ваша собака так настойчиво облизывает лапы? Эксперты выделили несколько возможных причин.

Причины облизывания лап

Слюна позвоночных играет важную роль. Она увлажняет пищу, помогает формировать пищевой комок, смазывает слизистую ротовой полости, поддерживает минерализацию зубов и защищает ткани.

Некоторые белки в слюне имеют метаболическую функцию, а другие участвуют в иммунных процессах и регенерации тканей.

Вот несколько причин, по которым ваша собака может постоянно облизывать лапы:

1. **Травмы.** Слюна может обладать регенерирующими свойствами, что объясняет, почему собаки облизывают раны. Если ваша собака часто лижет лапы, возможно, она поранилась во время прогулки.

2. **Бактериальные инфекции.** Слюна собак содержит молекулы с аутоиммунной и бактерицидной активностью, которые помогают бороться с патогенами. Если ваша собака облизывает лапы, она может пытаться избежать инфекции или справиться с уже существующей.

3. **Себорея.** Это состояние характеризуется избытком кожного сала и может вызывать зуд. Если у вашей собаки себорея, она может облизывать лапы, чтобы уменьшить дискомфорт.

4. **Шипы и инородные тела.** Шипы могут застревать между подушечками лап, вызывая воспаление и зуд. Лучше всего обратиться к ветеринару для их удаления.

5. **Беспокойство и скука.** Иногда собаки лижут лапы из-за стресса или скуки. Это может быть признаком стереотипного поведения, которое требует внимания.

6. **Другие возможные причины.** Существуют и другие состояния, которые могут вызывать чрезмерное облизывание, такие как аллергии, клещи, проблемы с желудочно-кишечным трактом и гормональные дисбалансы.

Что делать, если ваша собака лижет лапы

Если ваша собака постоянно облизывает лапы, лучше всего обратиться к ветеринару для диагностики. В простых случаях, таких как раны или инфекции, может потребоваться дезинфекция и лечение. Также может понадобиться елизаветинский ошейник, чтобы предотвратить дальнейшее повреждение.