Хотя масштаб проблемы не так велик — среди североамериканских коров процент страдающих от гипокальцинемии составляет 5–10% — с этим всё равно необходимо что-то делать. Исследователи из Висконсинского университета в Мадисоне выяснили, что инъекции серотонина коровам помогают предотвратить снижение уровня кальция в их молоке.

Однако этот метод работает не на всех породах: в эксперименте уровень кальция повышался в молоке джерсейских коров, тогда как у голштинских он увеличивался не в молоке, а в крови. Серотонин отвечает за работу нейронных сетей, которые контролируют хорошее настроение и чувство счастья, но насколько счастливыми были подопытные коровы, к сожалению, неизвестно. Поэтому можно с определённой натяжкой утверждать, что количество кальция в молоке связано с уровнем счастья коров.

Возможно, дело вовсе не в счастье: серотонин — это многофункциональная молекула, которая регулирует работу кишечника, влияет на свёртываемость крови и выполняет множество других функций в организме. Вероятно, у него есть механизмы, способствующие повышению уровня кальция в крови и молоке.





