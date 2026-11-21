Бегемотиха Фиона, получившая мировую известность после преждевременного рождения в зоопарке Цинциннати в американском штате Огайо, умерла после того, как проглотила шляпу, случайно попавшую в ее вольер. О ее гибели администрация зоопарка сообщила в четверг, 19 ноября.

Бегемотиха Фиона, получившая мировую известность после преждевременного рождения в зоопарке Цинциннати в американском штате Огайо, умерла после того, как проглотила шляпу, случайно попавшую в ее вольер. О ее гибели администрация зоопарка сообщила в четверг, 19 ноября.

По данным зоопарка, инцидент произошел на прошлой неделе. После того как животное проглотило посторонний предмет, у него начался приступ. Ветеринары и специалисты по уходу за животными неоднократно пытались извлечь шляпу и спасти бегемотиху, однако лечение не помогло. Поддерживающая терапия также не дала результата.

Директор зоопарка Дэйв Дженике заявил, что сотрудники потрясены неожиданной потерей и сделали все возможное для спасения животного.

Фиона родилась в январе 2017 года на шесть недель раньше срока и быстро стала международной знаменитостью. В январе ей должно было исполниться 10 лет. В зоопарке отметили, что ее смерть стала тяжелой утратой для сотрудников и многочисленных поклонников по всему миру, попросив дать команде время пережить потерю.

В октябре BB.lv cообщал о преждевременной трагической смерти бегемотихи Фунте в зоопарке Риги. Смерть вызвала непроходимость кишечного тракта, возникшая из-за инородного тела.