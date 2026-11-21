Когда наш пёс выполняет команду, мы часто гладим его по голове и даём угощение в качестве награды. Нам кажется, что без угощения собака может остаться разочарованной.

Однако, как показывают исследования, собаки ценят поглаживание и похлопывание даже больше, чем еду. В одном из экспериментов, где собаки выбирали между лаской и вкусным лакомством, 13 из 15 собак предпочли ласку. МРТ-сканирование мозга показало, что у этих собак участки мозга, отвечающие за эмоциональный контакт, активировались сильнее, чем при получении еды — особенно те области, которые связаны с принятием решений и чувством удовольствия.

Не стоит осуждать более меркантильных собак. Просто при их обучении лучше направлять их на специализации, где не требуется постоянное общение с человеком, и где «зарплату» можно выдавать в виде еды.





