Наиболее известный пример – воркование голубей, однако способность петь, не раскрывая рта (точнее, клюва), имеется у нескольких десятков видов современных птиц. Исследователи из Техасского университета в Остине, проанализировав их эволюционные связи, пришли к выводу, что некоторые архозавры – большая группа доисторических ящеров, к которой относятся динозавры и птерозавры, а также предки современных птиц и крокодилов – могли издавать звуки подобным образом. (Интересно, что крокодилы тоже могут «разговаривать» с закрытой пастью.)

В статье, опубликованной в журнале Evolution, авторы работы утверждают, что «горловое пение» возникало у архозавров не менее 16 раз. У современных птиц, таких как голуби или страусы, такое чревовещание не отличается особой громкостью, но можно предположить, что воркование огромных динозавров было значительно громче, чем у их современных пернатых потомков.





