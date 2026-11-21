Однако это не всё: несколько лет назад зоологи из Университета штата Мичиган выяснили, что у серых юнко – певчих птиц из семейства овсянковых – выделения копчиковой железы имеют разные запахи у самцов и самок. Чем сильнее самец юнко источает самцовый аромат, тем больше успеха он имеет у окружающих «дам». То же самое касается и самок: чем «женственней» пахнет самка, тем больше птенцов она выводит.

В своей новой статье в журнале Chemical Signals in Vertebrates исследователи сообщают, что привлекательные ароматы юнко зависят от бактерий: все три основных запаховых вещества, которые в разных пропорциях присутствуют в самцовом и самочком «духах», синтезируются микробами, обитающими в копчиковой железе.

Эти новые результаты подчеркивают важную роль запахов в жизни птиц. Кроме того, это первый случай среди пернатых, когда такая важная характеристика, как брачный аромат, полностью зависит от симбиотической микрофлоры.





