Исследование из Упсальского университета показывает, что пластиковые частицы делают рыбьих личинок менее внимательными к хищникам.

Личинки речного окуня, которые росли в воде с микрочастицами полистирола, почти полностью игнорировали запах раненой рыбы. Этот запах является важным сигналом тревоги, указывающим на присутствие хищника и необходимость замереть, чтобы стать менее заметными.

Когда к наевшимся полистиролом рыбьим личинкам подсаживали щуку, она истребляла их в три раза быстрее, чем тех, кто жил в воде без пластика.

Важно отметить, что ежегодно в океан сбрасывается более 4 миллионов тонн пластикового мусора, который постепенно измельчается до очень мелких размеров и может попасть в желудок даже крошечных существ.





