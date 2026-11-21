Медоуказчики питаются пчелиным воском и личинками пчёл. По легенде, чтобы добраться до гнезда пчёл, они зовут на помощь медоеда — крупного зверя, который любит мёд и разрывает пчелиные ульи.

Согласно другой легенде, медоуказчики используют людей, чтобы показать им, где находятся гнезда насекомых. Хотя до сих пор неясно, действительно ли медоед следует за птицей, сотрудничество медоуказчиков и людей имеет достоверные доказательства.

В статье, опубликованной в журнале Science, исследователи из Кембриджа и Кейптаунского университета сообщают, что у людей из племени яо, живущих в Мозамбике, есть специальный сигнал, который привлекает большого медоуказчика. Услышав его, птица понимает, что люди идут искать мёд, и действительно показывает им, где находятся гнёзда диких пчёл — в 81% случаев совместная «охота» заканчивается успехом.

Согласно некоторым сведениям, племена хадза в Танзании также могут звать медоуказчиков, но используют для этого другой сигнал. Как дикие птицы смогли научиться так понимать людей, остаётся загадкой, особенно учитывая, что медоуказчики, как кукушки, практикуют гнездовой паразитизм, и их птенцов выращивают другие птицы, которые не могут научить молодых медоуказчиков распознавать человеческие условные сигналы.