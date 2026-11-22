Многие владельцы кошек опасаются пристально смотреть в глаза своим питомцам, и это вполне оправдано.
Игра в "гляделки" с кошкой может закончиться неприятно для ее хозяина.
Почему не стоит долго смотреть кошке в глаза
Все довольно просто: именно так друг на друга смотрят животные, готовые к нападению.
Поэтому пристальный взгляд хозяина может быть воспринят питомцем как агрессия.
Кошка может решить, что вы посягаете на ее территорию или собственность, и в ответ напасть на вас.
Если у кошки сработает защитный инстинкт, она не будет стесняться использовать когти и зубы.
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