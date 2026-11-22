Многие владельцы кошек опасаются пристально смотреть в глаза своим питомцам, и это вполне оправдано.

Игра в "гляделки" с кошкой может закончиться неприятно для ее хозяина.

Почему не стоит долго смотреть кошке в глаза

Все довольно просто: именно так друг на друга смотрят животные, готовые к нападению.

Поэтому пристальный взгляд хозяина может быть воспринят питомцем как агрессия.

Кошка может решить, что вы посягаете на ее территорию или собственность, и в ответ напасть на вас.

Если у кошки сработает защитный инстинкт, она не будет стесняться использовать когти и зубы.